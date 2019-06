De Ark verkoopt zes sociale woningen in Vogelzangstraat Jef Van Nooten

13 juni 2019

Dessel Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark brengt zes nieuwbouwwoningen op de markt in Dessel. De sociale woningen zijn gelegen in de Vogelzangstraat.

Woonmaatschappij De Ark liet zes nieuwbouwwoningen optrekken in de Vogelzangstraat in Dessel. Dit najaar worden de woningen verkocht aan sociale tarieven. “Je woont er zalig rustig in een verkeersluwe buurt. Je kinderen kunnen zich uitleven in het speeltuintje voor je deur. Voor sportievelingen ligt Sportpark Brasel met zijn grote wandelbos vlakbij”, klinkt het.

De architectuur van de woningen is volgens De Ark tijdloos en gevarieerd. “Zo krijgt elk huis een eigen karakter. Iedere woning heeft drie slaapkamers, een mooie tuin en een carport. De materialen zijn kwalitatief en onderhoudsvriendelijk.”

Alle voorwaarden voor kandidaat-kopers vind je op de website van De Ark.