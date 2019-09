Colruyt Group wil Okay-supermarkt bouwen langs Molsebaan Jef Van Nooten

20 september 2019

20u56 1 Dessel De inwoners van Dessel mogen zich binnenkort aan een tweede supermarkt verwachten. Colruyt Groep heeft een vergunning aangevraagd om een Okay-supermarkt te bouwen langs de Molsebaan.

De Okay-supermarkt zou op slechts zo’n 100 meter van Delhaize komen. Zekerheid over de nieuwe supermarkt is er evenwel nog niet. Het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag loopt nog tot 2 oktober, maar de kans is groot dat het gemeentebestuur van Dessel de aanvraag voor de Okay-supermarkt zal goedkeuren. De supermarkt is gepland langs de N18, een gewestweg met vrij liggende fietspaden. Een ideale locatie volgens het gemeentebestuur. De supermarkt die Colruyt Groep wil bouwen langs de Molsebaan wordt 880 vierkante meter groot en zou vijftig parkeerplaatsen krijgen.