Burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) schrijft open brief aan inwoners van Dessel en bezoekers : “Ik reken op iedereen om corona uit ons dorp te houden” Toon Verheijen

17 juli 2020

14u38 0 Dessel Het aantal coronabesmettingen lijkt weer toe te nemen in België, maar in Dessel zijn er de voorbije zeven dagen géén bijgekomen. Het incidentiecijfer zit zelfs op 0 op 100.000. Toch wil burgemeester Kris Van Dijck in een open brief waarschuwen. “Ik reken op iedereen om corona uit ons dorp te houden.”

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn er sinds 1 juli weer kermissen doorgegaan, al was dat overal met de nodige omzichtigheid en zelfs de verplichting om een mondmasker te dragen. In Witgoor Dessel is het dit weekend zo ver. In een open brief roept de burgervader op tot voorzichtigheid.

“Beste Desselaar, allereerst proficiat. Waar er een lichte stijging van coronabesmettingen vastgesteld wordt in het land, heb ik de voorbije weken geen meldingen gekregen van nieuwe besmettingen in Dessel. Jullie inspanningen lonen. En dat is goed! Maar …

We komen ook buiten Dessel en ook niet-Desselaars bezoeken ons dorp. De kans op besmetting is niet gedaald, zeker als we risicogedrag vertonen. Met de beelden van zieke mensen en hulpverleners voor ogen, vraag ik dan ook met aandrang niet te verslappen. De vraag om mondmaskers te dragen, de afstand van 1,5 meter te bewaren, regelmatig handen te wassen en de strenge horeca-richtlijnen zijn er niet voor niks.

Dit weekend is het Witgoor kermis en de zomerse terrassen lonken naar ons. De kermisattracties zullen in een gesloten circuit opgesteld worden en het aantal bezoekers wordt gelimiteerd. Daarom blijft de kermis ook vier dagen open. Van zaterdag tot en met dinsdag. Op de terrassen gelden de “normale” horecaregels. Denk dan aan de vaste zitplaatsen , enkel bediening aan tafel, geen grotere groepen dan 15 aan een tafel en niet van groep wisselen, verplaatsen doe je alleen om naar het toilet of naar huis te gaan, 1,5 m tussen de tafels, geen muziek luider dan 80 dB, sluitingsuur om 1 uur.

Ja, ik besef dat dit geen kermis is zoals we gewoon zijn. Maar zoals ik in de inleiding schreef. Ik reken op jullie om corona ook de volgende weken en maanden buiten ons dorp te houden.