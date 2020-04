Burgemeester heeft uitgesproken mening over Graspop: “Juni is te vroeg om de wereld naar Dessel te halen” Jef Van Nooten

03 april 2020

11u03 0 Dessel Het metalfestival Graspop viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. Maar kan het festival wel plaatsvinden zoals gepland? Dessels burgemeester Kris Van Dijck is er alvast tegen. “Juni is nog niet het geschikte moment om de wereld naar Dessel te halen”, zegt Van Dijck.

Metalfans kijken al een heel jaar uit naar de feesteditie van Graspop. Het metalfestival is dit jaar toe aan de 25ste editie. Speciaal voor dat jubileum staan er dit jaar vier festivaldagen gepland. De organisatoren van Graspop blijven geloven dat dit zo zal zijn. De voorbereidingen lopen door. ‘GMM 2020 gaat door zoals gepland’, staat ook te lezen op de website. Maar of dat ook effectief het geval zal zijn, is nog hoogst onzeker. Het festival staat immers al geprogrammeerd voor 18 tot 21 juni, over dik tien weken. De kans bestaat dat de coronacrisis roet in het eten gooit.

Internationale omvang

Kris Van Dijck, burgemeester van Dessel, heeft alvast een uitgesproken mening. Volgens hem komt het festival te vroeg om te kunnen plaatsvinden. “Het is niet meer aan mij om er een beslissing over te nemen. Als burgemeester mag ik immers geen maatregelen nemen die strenger zijn dat wat de nationale Veiligheidsraad beslist”, zegt Kris Van Dijck. “Maar laat ons eerlijk zijn: voor de zomer zijn tal van grote manifestaties van internationale omvang - waarbij mensen van heel de wereld samenkomen – al geannuleerd. Dan denk ik dat er ook voor Graspop een beslissing in die richting genomen moet worden.”

140 nationaliteiten

Kris Van Dijck zou het verstandig vinden dat ook Graspop wordt uitgesteld. “Het kan zijn dat tegen dan de toestand in België al genormaliseerd is, maar wereldwijd misschien nog niet. Moeten wij in deze situatie 140 nationaliteiten naar België halen”, vraagt de burgemeester van Dessel zich af. “Als ik zie wat er allemaal al opgeschort is: EK voetbal, Roland Garros, de Olympische Spelen (wat anderhalve maand na Graspop is,)de grote festivals in Engeland, … Als al die grote evenementen opgeschort worden, dan is juni nog niet het geschikte moment om de wereld naar Dessel te halen.”

Veiligheidsraad

Maar een definitieve beslissing over Graspop is er nog niet. Daarom blijft ook de gemeente Dessel de voorbereidingen voort zetten. Vorige week werden op de gemeenteraad nog punten behandeld met betrekking tot Graspop. “We kunnen niks anders doen dan afwachten”, besluit Kris Van Dijck. “Ik heb mijn uitgesproken mening over deze editie van Graspop, maar het is niet meer aan mij om daar een beslissing over te nemen. Ik laat het over aan de wijsheid van de personen in de nationale Veiligheidsraad.”