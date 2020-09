Breng frituurolie naar containerpark en win een gratis friteuse Jef Van Nooten

22 september 2020

11u40 1 Dessel Inwoners van Dessel die op 3 oktober hun gebruikte frituurolie naar het recyclagepark brengen, maken kans op een van de honderd friteuses die IOK Afvalbeheer verdeelt.

Op 3 oktober voeren de medewerkers van IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur actie op het recyclagepark van Dessel. “Dit jaar wordt de actie voor de 10de keer georganiseerd en daarom zijn er in de regio van IOK Afvalbeheer wel 100 friteuses te winnen”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Dessel. “Bovendien is er voor elke deelnemer een leuk cadeautje en kan je een trechter meenemen om je olie gemakkelijk over te gieten.”

Pomp

IOK Afvalbeheer organiseert de inzameling van gebruikt frituurolie en -vet om het te kunnen recycleren. Het grootste gedeelte van het ingezamelde frituurolie en -vet krijgt een tweede leven aan de pomp. “Want als je ze naar het recyclagepark brengt, worden ze verwerkt tot biodiesel. Het kost je niks en je bent in één moeite door verlost van je afvalprobleem, terwijl je zorgt voor een schoner milieu.”