Bouwbedrijf Smet F&C krijgt 840.000 euro Vlaamse steun Jef Van Nooten

13 december 2019

12u28 3 Dessel Het bedrijf Smet F&C uit Dessel krijgt van de Vlaamse regering een ondersteuning van ruim 840.000 euro. Het bedrijf gaat in totaal 16 miljoen euro investeren om nieuwe markten aan te boren.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent in totaal 843.546 euro strategische transformatiesteun toe aan het bedrijf Smet F&C uit Dessel. Het bedrijf werd opgericht in 1900. “De eerste activiteiten indertijd waren het boren van drinkwaterputten. Meer dan een eeuw later focust de groep zich nu vooral op funderings- en bouwputproblemen. De projectleiders worden bijgestaan door een eigen studie-, teken- en computermodelleringsbureau”, klinkt het op het kabinet van Hilde Crevits.

“Het bedrijf wil voor de toekomst investeren in nieuwe markten zoals de verdieping van kademuren, kademuren in rotsbodems en het funderen van zwaar belaste gronden met lage draagkracht. Het gaat om investeringen met een waarde van 16 miljoen euro. Het bedrijf ligt in Dessel, een regionale steunzone en komt in aanmerking voor Vlaamse steun. Alles samen gaat het om 843.546 euro: een deel van die middelen gaat naar investeringen, een ander deel naar opleidingen van het personeel.”