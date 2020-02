BMX 2000 organiseert EK op Joël Smets circuit Jef Van Nooten

24 februari 2020

08u04 0 Dessel Op het Joël Smets BMX circuit in Dessel strijkt van 9 tot 12 juli de top van de BMX-sport neer. De club BMX 2000 organiseert er de finaleronden van het EK.

Off-Road club BMX 2000 is met de organisatie van het EK niet aan zijn proefstuk toe. “De club organiseerde dit al met veel succes in 2013. Bovendien hebben we al ervaring met verschillende organisaties van het BK, 3 Nationscup en andere BMX-wedstrijden”, zegt voorzitter Frank Smets. “In juli verzamelt de top van de BMX, afkomstig uit meer dan 30 landen, in Dessel.”

Op donderdag 9 juli zijn de eerste trainingen. Van vrijdag tot zondag staan er wedstrijden op het programma.