Bliksem slaat in op huis vlak bij Graspop-wei Jef Van Nooten

19 juni 2019

19u27 11 Dessel Een blikseminslag heeft woensdag in de vooravond het dak van een woning aan de Kastelsedijk in Dessel beschadigd. De blikseminslag gebeurde op een steenworp van de Graspop-weide.

Het korte onweer dat woensdag rond 17 uur over de Kempen trok, heeft een woning beschadigd aan de Kastelsedijk in Dessel, schuin tegenover de festivalweide waar vrijdag de Graspop Metal Meeting van start gaat. “Een blikseminslag op het dak heeft geresulteerd in een dakbrand. De schade beperkt zich tot het dak. Het gelijkvloers is volledig gevrijwaard, de eerste verdieping heeft wat waterschade opgelopen. Maar die waterschade is beperkt tot de traphal omdat het meeste bluswater via het dak is weg gevloeid”, vertelt Eric Geerinckx, officieer bij brandweerzone Kempen.

De blikseminslag heeft zowel aan de voor- als de achterkant van het huis een gat in het dak gemaakt. “Het dak zal op termijn vervangen moeten worden, maar we maken het tijdelijk dicht zodat de bewoners hier toch kunnen overnachten. De elektrische voorzieningen zijn door de blikseminslag beschadigd, maar de toestellen zelf zijn wellicht gespaard gebleven”, aldus nog Eric Geerinckx.