Bibliotheek opent pas terug op 3 juni Jef Van Nooten

19 mei 2020

14u16 0 Dessel De bibliotheek in Dessel zal pas op 3 juni terug de deuren openen. Tot dan blijft het bestaan ophaalsysteem van kracht.

Bibliotheken mogen terug de deuren openen. In sommige gemeenten is dat ook al gebeurd. De gemeente Dessel kiest er voor om de bibliotheek pas op 3 juni terug te openen, zoals eerder werd gecommuniceerd via een folder die verdeeld werd in alle brievenbussen. “Deze datum blijft ongewijzigd. Alle leden ontvangen nog een elektronische of papieren nieuwsbrief met de concrete maatregelen en alle info over hoe een bezoek aan de bib precies zal verlopen”, klinkt het bij de gemeente. “Tot dan blijft het bestaande ophaalsysteem geldig. Je kan op een veilige manier boeken van de bib reserveren en afhalen. Volwassenen kiezen zelf met behulp van de catalogus, voor kinderen stellen we pakketten samen gebaseerd op hun leeftijd en interesses.”