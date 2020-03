Bib start met online bestellingen: “Boeken ‘s avonds ophalen in hal” Jef Van Nooten

24 maart 2020

12u59 0 Dessel Inwoners van Dessel kunnen boeken bestellen en afhalen in de bibliotheek. Volwassenen kiezen uit een catalogus, voor kinderen worden pakketten samengesteld.

Snuisteren in de rekken van de bibliotheek is voorlopig niet mogelijk. Toch kunnen inwoners van Dessel nog een beroep doen op de bibliotheek. “Veel mensen hebben momenteel meer dan ooit nood aan een goed boek. Daarom kan je vanaf nu op een veilige manier boeken van de bib reserveren en afhalen”, klinkt het bij de gemeente. Volwassenen kiezen zelf met behulp van de catalogus van de bibliotheek, voor kinderen stellen we pakketten samen gebaseerd op hun leeftijd en interesses.”

Strips

Volwassenen kunnen de materialen zelf kiezen via de online catalogus van de bibliotheek. Kinderen kunnen in het aanvraagformulier aangeven of ze strips, dvd’s of boeken wil en kunnen voorkeuren vermelden, bijvoorbeeld ‘Ik lees graag strips van Kiekeboe en boeken over knutselen’.

Kast

Wie een bestelling heeft geplaatst, krijgt een tijdslot om ‘s avonds de boeken op te halen. “De boeken liggen dan klaar in de hal in een kast waar je ze zelf uitneemt. Breng dus best een zak of draagtas mee.”