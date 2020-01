Bewoonster blust zelf brandje in achterbouw Jef Van Nooten

27 januari 2020

20u10 4

De brandweer moest maandagavond uitrukken naar de Bergenstraat in Dessel. Daar was brand ontstaan in de achterbouw van een woning. De vuurhaard bevond zich in het plafond van de achterbouw. In afwachting van de brandweer ging de bewoonster de vlammen zelf te lijf met een poederblusser. Daardoor werd erger voorkomen.