Bewoner zwaargewond na gasontploffing in badkamer Jef Van Nooten

10 juni 2020

16u57 2 Dessel Een bewoner uit de Nieuwstraat in Dessel raakte woensdagnamiddag zwaargewond bij een ontploffing in zijn woning. Het slachtoffer werd met brandwonden in het aangezicht naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.

De ontploffing in de Nieuwstraat in Dessel deed zich woensdag rond 15.30 uur voor aan de achterkant van de woning van het slachtoffer. “Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer ontstond er een gaslek aan de ketel in de badkamer”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Balen-Dessel-Mol. “Het gas heeft zich opgestapeld in de badkamer. Toen de bewoner de deur opende en het licht aanstak, zijn de opgeslagen gassen ontploft.”

Brandwonden

De ontploffing was hevig. De deur van de badkamer werd weggeblazen en de bewoner kreeg vlammen in zijn gezicht. “Het gaat om een alleenstaande man. Hij is zwaargewond, met brandwonden in het gezicht, naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar”, besluit de politiewoordvoerder.