Benny Lunenburg na het verlies van Dessel tegen Witgoor

“Orde op zaken in de beker” Jef Tegenbos

11 september 2020

08u40 0 Dessel Ook al was het maar een vriendschappelijke wedstrijd, de 0-2 nederlaag die Dessel woensdagavond tegen de buren van Witgoor opliep, is hard aangekomen. Het blijft een prestigeduel dat in beide kampen hoog in het vaandel wordt gedragen.

“Een nederlaag die we een gans seizoen meedragen”, omschreef trainer Benny Lunenburg de recente nederlaag. “We hebben een goede les in efficiëntie gekregen. In het begin van de wedstrijd hebben we een berg open kansen gekregen die we niet hebben afgewerkt. Er was nog een onterecht afgekeurd doelpunt, maar dat mag geen excuus zijn. Witgoor heeft een slimme wedstrijd gespeeld en hebben de gedroomde opsteker mee naar huis kunnen nemen.”

Beker

Het duurt nog twee weken vooraleer Dessel zijn eerste competitiewedstrijd mag afwerken. In afwachting maken de groen-witten zondagnamiddag om 16 uur hun debuut in de Croky Cup waarin ze gastheer zijn voor R.F.C.R. Symphorinois. Een ploeg die uitkomt in de Waalse derde afdeling.

“Het gegeven dat ze vorige week Ninove op eigen terrein met 2-3 hebben uitgeschakeld, is voor ons een serieuze vingerwijzing”, waarschuwt Lunenberg. “We hebben intussen een goed beeld van onze komende tegenstander. Het is een clevere ploeg die in Ninove, toch een geheel met behoorlijk wat ervaring, een erg goede indruk heeft nagelaten. Vooral in de omschakeling waren ze bijzonder sterk. Anderzijds is dit voor ons een enige gelegenheid om sportief orde op zaken te zetten. Het is niet de bedoeling om de bekerwedstrijden als bijzaak te beschouwen. Ze zijn een doel op zich.”

Voorbereiding

Net als voor vele ploegen is ook voor Dessel de voorbereiding niet echt over rozen verlopen.

“De noodgedwongen stop was een streep door de rekening. Vooral om onze tegenstanders uit de andere provincies dat nadeel niet hebben gehad. Het is eveneens jammer dat we met Jasper Sols, die tijdens de training een letsel aan de kruisband opliep, een voorname schakel verliezen. Hij staat voor een revalidatie van vele maanden. We hebben nog twee weken om de laatste plooien glad te strijken. Die tijd gaan we heel nuttig gebruiken.”