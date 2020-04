Beklim de Sas4-Toren eens vanuit uw kot Jef Van Nooten

17 april 2020

14u59 0 Dessel De Sas4-Toren in Dessel ligt er door de coronacrisis verlaten bij. Wie toch nog eens van het uitzicht bovenop de toren wil genieten, kan dat doen met de 360°-reportage die de dienst Vrije Tijd van Dessel heeft laten ontwikkelen.

De Sas4-Toren is een toeristische trekpleister in Dessel. Jaarlijks trotseren 40.000 bezoekers de 216 treden van de toren. “Om het prachtige uitzicht over onze blauwgroene regio te bewonderen”, klinkt het bij de gemeente. “Maar de Sas4-Toren beklimmen zit er momenteel nog even niet in, in deze moeilijke tijden van corona.”

Uitzicht

Voor wie zich toch even in de hoogte wil wanen, bieden de 360° beelden van de Sas4-Toren een mooi alternatief. “Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de klim naar boven te doen. Om senioren, mensen met een beperking of met hoogtevrees toch de kans te geven van het uitzicht te genieten heeft de afdeling Vrije tijd een 360°-reportage laten ontwikkelen”, aldus nog het gemeentebestuur. “Deze beelden komen nu goed van pas zodat je toch kan genieten van een adembenemend uitzicht vanop 35 meter hoogte.”

VR-bril

De beelden zijn te bekijken via een link op de website van de gemeente. “Zodra het bezoekerscentrum aan de Sas4-Toren terug open kan voor bezoekers, kan je daar door middel van een VR-bril de Sas4-Toren beklimmen, weliswaar met beide voeten op de begane grond.

Wie thuis een VR-bril heeft, kan de toren al vanuit zijn luie zetel beklimmen via volgende links:

www.360-tour.be/gemeentedessel/sas4toren/VR (voor standaard VR-brillen)

www.360-tour.be/gemeentedessel/sas4toren/VR2 (voor Samsung VR-brillen)