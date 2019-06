Bekende ‘Pannenkoekenboot’ maakt water door gesprongen waterleiding Wouter Demuynck

28 juni 2019

16u50 0 Dessel De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar de Pannenkoekenboot - een horecazaak op het water - in Dessel, omdat de boot water maakte. Een passant merkte op dat het schip dieper in het water lag dan gewoonlijk en verwittigde de hulpdiensten.

Volgens de eerste vaststellingen loopt er geen water van het kanaal in de boot, maar is er een probleem met de waterleiding naar het schip. Die is wellicht ergens gesprongen, waardoor de boot vol water is gelopen en begon te zinken. Het probleem bleef lang onopgemerkt omdat de zaak vandaag niet open is.

De brandweer heeft de leiding naar de boot dichtgedraaid zodat er geen water meer bij komt. Momenteel is de brandweer bezig met het wegpompen van het water, zodat de boot automatisch weer op normale hoogte komt te staan. De omvang van de schade is nog onbekend, maar is wellicht aanzienlijk.