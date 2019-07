Baas P-magazine reageert: “N-VA zou lek beter zoeken in entourage van Kris Van Dijck” Patrick Lefelon

13 juli 2019

18u14 54 Dessel Eigenaar Maurice De Velder van P-magazine reageert op de geruchten dat hij onder één hoedje heeft gespeeld met Filip Dewinter (Vlaams Belang) in de heisa rond Kris Van Dijck. “N-VA zou het lek beter zoeken in de entourage van Kris Van Dijck zelf. Ik wist tot een dag voor het verschijnen niet dat mijn redactie over deze gevoelige informatie beschikte”, zegt Maurice De Velder.

De N-VA vermoedt dat Filip Dewinter van Vlaams Belang het dossier over Kris Van Dijck en zijn escorte Lynn aan P-magazine heeft gelekt. Dewinter is goed bevriend met Maurice De Velder. Zo kon Dewinter even op de stoel van voorzitter van het Vlaams Parlement zitten en werd de afstand tussen N-VA en Vlaams Belang weer wat groter. Dewinter staat, in tegenstelling tot zijn voorzitter Tom Van Grieken, niet te springen om met N-VA in de Vlaamse regering te stappen.



Maurice De Velder is eigenaar en verantwoordelijke uitgever van website P-magazine. Hij lacht de geruchten over een complot tussen hem en Filip Dewinter weg.

“Laat mij nooit in met redactionele kant”

“Mijn journalist Stefan Lambrechts heeft mij op 10 juli ingelicht over het dossier rond Kris Van Dijck. Die informatie was een maand geleden op de redactie toegekomen. Ik wist daar niets van. Ik heb als verantwoordelijk uitgever enkel gevraagd of alles goed gecheckt was. Stefan was zeker van zijn stuk. Dan was er voor mijn geen enkel probleem voor publicatie. Men zegt mij dat die escorte Lynn nog in P-magazine heeft geposeerd. Ook dat weet ik niet. Ik laat mij nooit in met de redactionele kant van P-magazine.”

Pas een dag na de publicatie kreeg Maurice De Velder telefoon van Filip Dewinter. Hij wilde vooral weten of het artikel wel klopte. Van N-VA belde er niemand naar De Velder, die nochtans zegt met Bart De Wever goede contacten te hebben.

Voor Maurice De Velder gaat N-VA het veel te ver zoeken. Achter de publicatie zit geen enkele verborgen politieke agenda. “N-VA zou het lek beter gaan zoeken in de invloedssfeer van Kris Van Dijck zelf. Eerlijk gezegd, ik heb de invloed van ons artikel wel onderschat. Ik had niet gedacht dat het zo’n weerklank zou krijgen. Mocht P-magazine morgen een dossier hebben over Filip Dewinter, dan zou ik dat ook laten publiceren.”

Bekijk ook: Kris Van Dijck nam woensdag ontslag als Vlaams parlementsvoorzitter: