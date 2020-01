Arbeider (36) sterft na verkeerd manoeuvre van collega: “Drama voor zijn vrouw en vier kinderen” Jef Van Nooten

16 januari 2020

14u50 2 Dessel Een 36-jarige arbeider uit Dessel is woensdag om het leven gekomen bij een tragisch arbeidsongeval op een werf in Lommel. Na een verkeerde manoeuvre door een collega werd Marc De Coninck bedolven onder een dakspant van 2,5 ton. “Eén uur voordien had zijn pa nog ge-sms’t dat hij voorzichtig moest zijn. En dan gebeurt zo’n dom ongeval”, zegt werkgever Patric Derdaele.

De verslagenheid is bijzonder groot bij de firma Derdaele+ uit Lommel. Het bedrijf werd woensdag rond 13 uur geconfronteerd met een dodelijk arbeidsongeval. Slachtoffer is de 36-jarige Marc De Coninck uit Dessel.

2,5 ton

De firma Derdaele+ is gespecialiseerd in het optrekken van industriële gebouwen. Een deel van het personeel was woensdag aan de slag op een bouwwerf aan het industrieterrein Kristalpark in Lommel. Bedoeling was dat er woensdagnamiddag grote dakspanten zouden gemonteerd worden, maar zover kwam het niet. “Onze mensen waren nog niet aan het monteren. De spanten stonden nog gewoon op de grond toen het ongeval gebeurde”, getuigt zaakvoerder Patric Derdaele. “Het was een stom, noodlottig en belachelijk dom ongeval. Een collega van Marc maakte een verkeerde beweging met de hoogtewerker. Daardoor werden een paar spanten omgeduwd. Marc bevond zich op dat moment net op die plaats en heeft de omgevallen spanten op zich gekregen. De spanten zijn slechts 1,20 meter, maar wegen wel 2,5 ton per stuk.”

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De arbeider was op slag dood. “Marc werkte 7 à 8 jaar voor ons. Hij werkte met hart en ziel voor de firma. Hij was ook enorm trots op het bedrijf”, vervolgt Patric Derdaele. “Woensdag (de dag van het arbeidsongeval, red.) was nog een artikel verschenen over een nieuwe uitbreiding van ons bedrijf. Hij heeft dat artikel ‘s middags om 12 uur nog naar zijn pa doorgestuurd. Hij voegde er aan toe dat hij die middag de spanten zou monteren. ‘Wees maar voorzichtig’, stuurde zijn pa om 12.03 uur terug. Eén uur later was Marc dood.”

Familiebedrijf

Slachtoffer Marc De Coninck laat een vrouw en vier kinderen achter: twee zoontjes van 4 en 9, en een tweeling van 1,5 jaar. Zowel bij de nabestaanden als bij zijn collega’s is het verdriet immens. “Dit is een drama voor zijn gezin. En ook voor ons”, besluit Patric Derdaele. “Wij zijn nog een echt familiebedrijf, dus de verslagenheid is zeer groot. We werken hier met 49 mensen. Iedereen kende Marc heel goed. Onlangs hadden we nog allemaal samen plezier op ons Kerstfeest. Woensdag om 14 uur (één uur na het ongeval, red.) hebben we iedereen binnen geroepen. Iedereen zat te wenen van verdriet, ook vandaag nog. Donderdag hebben we de werknemers vrij gelaten of ze al dan niet terug aan de slag gingen. Op aanraden van de psychologische hulpverleners.”