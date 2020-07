‘Piet Pannenkoek’ zet zijn Pannenkoekenboot te koop voor 200.000 euro: “Het is tijd voor iets anders” Toon Verheijen

08 juli 2020

17u34 0 Dessel Willem Hamel (50), Piet Pannenkoek voor de kinderen, heeft zijn Pannenkoekenboot te koop gezet voor het ronde bedrag van 200.000 euro. De eigenaar van de boot is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. “Corona heeft hier hélemaal niets mee te maken, want we draaien meer dan perfect. Neen ik ben toe aan iets anders. En aan de zon”, lacht Willem.

Willem Hamel nam zo’n zes jaar geleden de Pannenkoekenboot aan de Putsedijk in Dessel over. Eerder toevallig was dat toen. “Ik ben een Fransman en mijn vrouw is Duitse”, vertelt Willem. “Ik heb voor grote hotels in Engeland, Spanje, Frankrijk en Nederland gewerkt en werk nog altijd deeltijds als zelfstandig consultant in de branche. Toen ik zes jaar geleden in Nederland terechtkwam merkte ik toch na een tijdje dat ik er mijn ei niet kwijt kon. We woonden ondertussen al wel in de buurt van Dessel want onze zoon zit er op de Europese school in Mol. En plots zagen we die boot liggen, een beetje verpauperd en onderkomen.”

Opgeknapt

Willem nam de zaak én de boot over en ging er met de grove borstel door. De Pannenkoekenboot werd (opnieuw) een begrip in de Kempen. Het bovendek van de boot werd omgetoverd tot een prachtig terras. Tijdens de coronacrisis kreeg heel de boot zelfs nog eens een nieuwe opknapbeurt. “We hebben een nauwe band opgebouwd met sommige klanten. Nu we beslist hebben om de boot te verkopen, weet ik dat ik dat ik ze ga missen. Maar ik ben 50. Het is tijd voor iets anders. Ik ga me weer wat meer toeleggen op mijn consultancybezigheden en een kleine zaak in Spanje uitbouwen. Bewust Spanje, want dit weer heb ik wel gehad (lacht). Ik heb nood aan de zon. Het stoppen heeft dus helemaal niets met corona te maken. We waren trouwens in januari al bezig met de voorbereidingen omdat we aanvoelden dat er iets zat aan te komen. We zijn dan ook met een take-away kunnen starten. En nu draait het weer als vanouds, met de nodige beperkingen natuurlijk. Kom hier maar eens kijken in het weekend. Dan kunnen we best onze skeelers weer aandoen (lacht).

200.000 euro

Wanneer Willem en zijn vrouw de zaak definitief vertrekken, laten ze nog even in het midden. “Staat er morgen iemand voor de deur die de 200.000 euro wil betalen en het verhaal hier verder wil zetten, dan zijn we eruit”, zegt Willem. “Maar het moet niet meteen en over de prijs valt ook niet te discussiëren. In dat bedrag zit echt alles in: het handelsfonds, de boot, het bestek, de tafels tot zelfs de reservatielijstjes (lacht). Je krijgt er een goed draaiende zaak voor die nu 180 dagen per jaar open is.”

https://www.pannenkoekenbootdessel.be/



Meer over Corona

Dessel

Engeland

Frankrijk

Kempen

Mol

Nederland

Pannenkoekenboot