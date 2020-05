‘Kris & Roots–Badass Kulinary Bastards’: culinair hoogtepunt in coronatijd

Dessel

Niet meer op restaurant gaan betekent plotseling ook álle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta pesto of een blik soep opwarmen zijn er gelukkig nog altijd heel wat mogelijkheden om eten te bestellen. En soms levert dat verrassende dingen op. Dat bewijzen Steven Van Ham van Roots en Kris Geerts van Restaurant Kris. Twee verschillende werelden, maar een overheerlijke combinatie. Moesten we er een stem in hebben: zet dit na corona voort! Lees hier nog meer recensies.