"Ik krijg nog altijd kriebels bij start van motorcrosswedstrijd" ZOMERREEKS: HOE ZOU HET ZIJN MET... JOËL SMETS ? Jef Van Nooten

21 augustus 2019

15u39 0 Dessel Vijf keer wereldkampioen, zes keer Belgisch kampioen en 57 GP-overwinningen. Op zijn 50ste blikt Joël Smets trots terug op zijn palmares als motorcrosser. Dertien jaar nadat hij een punt zette achter zijn carrière, is hij nog steeds gepassioneerd door de sport. Tegenwoordig als sportdirecteur bij KTM. "Ik krijg nog altijd kriebels vijftien seconden voordat het startrek naar beneden valt."

Vijftig jaar is hij intussen. Joël Smets, één van de grootste motorcrossers die ons land ooit heeft gekend. Vijf keer werd hij wereldkampioen, zes keer Belgisch kampioen en hij behaalde drie wereldtitels met het landenteam. Bij 57 GP's stond hij op het hoogste schavotje. In 2006 hing hij zijn crossmotor aan de haak, maar dertien jaar later moet hij nog steeds handtekeningen uitdelen aan fans. "Mijn dochter kan er niet altijd even goed aan uit. Zij is 14 jaar, en heeft mijn carrière dus niet actief meegemaakt. Zij vindt het raar dat mensen mij aanspreken en handtekeningen vragen", vertelt Joël Smets.

De ex-motorcrosser blikt met trots terug op zijn sportcarrière. "Mijn palmares is niet verkeerd. Je kan altijd treuren dat je niet nog meer gewonnen hebt. Maar ik wil dat niet doen. Ik heb het gevoel dat ik er alles heb uitgehaald wat er in zat."

Sportdirecteur bij KTM

Na het beëindigen van zijn carrière heeft Joël Smets het even wat rustiger aan gedaan. Maar de motorcrossmicrobe liet hem niet los. Samen met Sport Vlaanderen richtte hij een project op om jonge motorcrossers te begeleiden. "Intussen heb ik mijn handen vol als sportdirecteur bij KTM. Ik zet mee de sportieve planning uit en begeleid de gasten op fysiek, tactisch en technisch vlak. Veel rijders hebben respect voor mijn palmares. Ze nemen snel iets van mij aan omdat ze weten wat ik gepresteerd heb. Al zijn er soms ook koppigaards die denken dat ze het altijd beter weten."

Even vaak weg

Als motorcrosser heeft Joël Smets zowat heel de wereld gezien. Ook voor zijn job als sportdirecteur bij KTM vertoeft hij nog vaak in het buitenland. "Ik ben nog even vaak weg van thuis dan vroeger. Omdat ik voor alle WK-wedstrijden mee naar het buitenland ga. Soms steekt het wel wat tegen om zo vaak weg te zijn van thuis, maar je kan zoiets niet halftijds doen. Een trainer van een voetbalploeg kan ook niet zeggen dat hij alleen om de 14 dagen mee naar de wedstrijd gaat."

Smets is tevreden met het leven dat hij nu leidt. Hij heeft geen grootse plannen die hij nog per se wil verwezenlijken. "Ik heb geen speciale bucketlist. Motorcross is een sport die me al van kinds af aan nauw aan het hart heeft gelegen. Ik kan daar nu mijn kost in verdienen. Daar kan ik alleen maar tevreden mee zijn", zegt Smets. "Ik vind de start nog altijd geweldig spannend. Ook al sta ik nu niet meer zelf achter het rek, ik krijg nog altijd kriebels wanneer de laatste 15 seconden voor de start ingaan."

De weinige vrije tijd die Joël Smets over houdt, gebruikt hij om zijn conditie op peil te houden. "Ik ben niet meer superfanatiek op sportief vlak. Ik zou zelfs wat meer willen sporten. Maar ik probeer wel mijn algemene conditie te onderhouden. Lopen is moeilijk, omdat ik twee slechte knieën heb. Een gevolg van mijn carrière. Maar ik probeer af en toe te fietsen."