Zomervakantie ingezet met Wakken Swingt Anthony Statius

14 juli 2019

11u55 4 Dentergem De zomervakantie is zaterdag goed in gang gestoken met Wakken Swingt. Voor de achtste editie verzamelden zo’n 850 bezoekers op de Wapenplaats.

Het vernieuwde feestcomité van Wakken Swingt blikt terug op een geslaagde editie. Zaterdagavond behoorde het podium eerst toe aan de jeugd van Dentergem. Negen kindjes schreven zich in voor de Kids Got Talent-show hun dans- en zangtalent deed de tent al goed vollopen. Daarna was het de beurt aan Yves Segers en De Wilfrieds en met Jettie Pallettie en Sven Ornelis ging het dak eraf.

“Er kwamen zo’n 850 bezoekers langs, dan zijn er een pak meer dan vorig jaar”, zegt Claude Debel. “Iedereen sprak van een gezellige drukte en met Jettie Pallettie hadden we een waardige vervanger voor Paul Severs. Maar de zanger werd niet vergeten want zowel Jettie Pallettie als Sven Ornelis brachten een ode aan hem. Wat er volgend jaar op het programma staat? We gaan half augustus deze editie evalueren en daarna zien we wel wie volgend jaar voor de ambiance zal zorgen op Wakken Swingt.”