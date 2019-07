Zomerse fotozoektocht in Wakken Anthony Statius

15 juli 2019

09u45 0 Dentergem Domein Kloosterhof organiseert voor het derde opeenvolgende jaar een fotozoektocht. Een uitstekende gelegenheid voor een zomerse wandeling van zo’n drie kilometer doorheen het Mandeldorp Wakken. Iedereen kan nog tot 15 september deelnemen.

De zoektocht start aan Domein Kloosterhof en het traject loop over de Wapenplaats, de Molenstraat tot aan de Hallekapel via de Korte Weg, Kraaistraat, Oostdreef en Hugo Verrieststraat. De deelnemingsformulieren kunnen afgehaald worden in het Kloosterhof en in het WZC O.L.Vrouw van Lourdes. De opgave bestaat erin op 28 plaatsen onderweg, telkens weergegeven door een foto, een vraag op te lossen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden ter gelegenheid van de Baarloopfeesten op 22 september.