Zeug uit beerput gered LSI

22 september 2019

11u19

Bron: LSI 1 Dentergem Bij een landbouwer langs de Tieltseweg in Markegem (Dentergem) kon de brandweer van de zone Midwest zaterdagavond een zeug van zo’n 300 kilogram uit de beerput redden.

Het dier was in de stal in de put terechtgekomen na een ongelukkige beweging en raakte er niet meer zelf uit. Dankzij de mankracht van de toegesnelde brandweermannen lukte dat uiteindelijk toch.