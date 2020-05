Yvie in ‘t echt speelt voor bewoners Domein Kloosterhof Anthony Statius

04 mei 2020

16u49 0 Dentergem Yves Myny, beter gekend als volkszanger Yvie in ’t echt, speelde gisteren enkele liedjes voor de bewoners van Domein Kloosterhof in Wakken. Sinds de lockdown speelde de Wakkenaar al menig concert in Oost- West-Vlaanderen.

Eind maart stond hij nog aan het rusthuis Onze Lieve Vrouw van Lourdes en maandag stelde Yves Myny zijn gitaar, versterker en microfoon op aan de parking van Domein Kloosterhof in Wakken. Op vraag van Kloosterhof speelde de volkszanger er voor de bewoners van de assistentieflats enkele bekende liedjes en eigen materiaal. Enkele bewoners kwamen buiten op afstand luisteren en anderen genoten mee van hun balkon.

“De bewoners zitten nu al zes weken in lockdown”, zegt coördinator Veerle Holsbeke. “Zij mogen enkel nog bezoek krijgen van hun essentiële mantelzorger, maar in werkelijkheid zijn er heel wat bewoners die niemand zien. We merken dat velen onder hen snakken naar sociaal contact en daarom hebben we Yvie in ’t echt uitgenodigd om te komen spelen.”

“Ik ben momenteel economisch werkloos, dus ik speel mijn liedjes waar ik kan”, zegt Yves. “Ondertussen heb ik al zo’n vijftien optredens gedaan, voornamelijk in Oost-Vlaanderen. Bizar, aangezien ik vooral in het West-Vlaamse dialect zing. Ik ben ondertussen ook bezig aan een quarantaineliedje. Het wordt een rocknummer over mensen die opgesloten zitten.”