Yves Myny vereeuwigt fietsongeval van boezemvriend in liedje ‘Tjoane minne moat’ Anthony Statius

12 juli 2019

17u40 4 Dentergem Wakkenaar Yves Myny heeft zijn boezemvriend Christiaan Decorte vereeuwigd in het liedje ‘Tjoane minne moat’. Yves, beter gekend als volkszanger Yvie in ‘t echt, schreef het liedje na een fietsongeval van Christiaan en onlangs dook hij in de studio om het op te nemen. “Toen ik het liedje de eerste keer hoorde, kreeg ik tranen in mijn ogen”, zegt Christiaan.

“Het accident gebeurde voor mijn ogen bij Tjoane minne moat.” Met deze onheilspellende woorden begint het liedje ‘Tjoane minne moat’ van de Wakkense zanger Yves Myny. De Tjoane in het liedje, dat is marktkramer Christiaan Decorte uit Markegem, al meer dan twintig jaar lang de beste kameraad van Yves.

“We hebben allebei een passie voor fietsen en we gaan er regelmatig met een groepje vrienden op uit”, steekt Yves van wal. “Maar drie jaar geleden liep het tijdens een van die fietstochten verkeerd. Tijdens het naar huis rijden deden we nog een sprintje langs de Mandel, maar Christiaan raakte het achterwiel van zijn voorganger en hij ging overkop en bleef roerloos liggen. Ik zag het letterlijk voor mijn ogen gebeuren. Gelukkig kwam Christiaan er met wat blauwe plekken en schaafwonden vanaf. Enkele weken later zijn we samen gaan fietsen in Frankrijk en daar heb ik als verrassing voor het eerst het liedje ‘Tjoane minne moat’ gezongen. Het verhaal wordt in de songtekst een beetje dramatischer voorgesteld, maar het is wel gebaseerd op ware feiten.”

“Toen ik het voor de eerste keer hoorde, kreeg ik tranen in de ogen”, zegt Christiaan. “Ik was echt aangedaan en dit geeft onze vriendschap toch een extra dimensie. Ik vind het een sterk nummer, een van de beste uit het repertoire van Yves en ik zegt tegen iedereen dat ik wil dat ze het liedje spelen op mijn begrafenis.”

“Tjoane minne moat’ is ondertussen een vaste waarde geworden op mijn optredens", zegt Yves. “Mensen vinden het zeer herkenbaar omdat het uit het leven gegrepen is. Daarom heb ik het samen met enkele bevriende muzikanten opgenomen in de muziekstudio AD Probla in Sint-Idesbald. Tijdens de opnames namen we een videoclip op en deze werd geregisseerd door Gea Verbeke, studente aan de filmschool in Brussel. Het resultaat kan je beluisteren en zien op mijn website, Spotify of YouTube.”

