Yogasessies in Kloosterhof Anthony Statius

19 augustus 2019

16u38 5

Domein Kloosterhof in Wakken start in september met sessies stoelyoga en Hatha yoga.

Vanaf 3 september kan je op dinsdagvoormiddag deelnemen aan de sessies stoelyoga. Lesgeefster Hilde Crops geeft er training in relaxatie, meditatie, ademhalingsoefeningen, bewustwording en ontspanning en dit voor 8 euro per sessie. Vanaf 3 september kan je op dinsdagavond voor 12 euro ook deelnemen aan de lessen Hatha yoga. Ook deze sessies zijn toegankelijk voor 55-plussers.

Inschrijven kan op 056/28.25.55 of via kloosterhof@gvo.be. Meer info op de blog of de Facebookpagina.