Woonzorgcentrum Mariaburcht wordt grotendeels vervangen door nieuwbouw: “Focus op wonen in kleine groepjes” Anthony Statius

12 februari 2020

18u33 0 Dentergem Woonzorgbedrijf Curando heeft grote plannen met het woonzorgcentrum Mariaburcht in hartje Dentergem. Na het bouwverlof gaat het gebouw aan de straatkant tegen de vlakte en er komt een nieuwbouw dat ook plaats biedt aan kortverblijf, dagverzorging en een ontmoetingscentrum. Enkel de kapel en het klooster blijven behouden. Het kostenplaatje bedraagt 15 miljoen euro en de werken zullen anderhalf jaar duren.

Woonzorgcentrum Mariaburcht ligt in de dorpskern van Dentergem en biedt momenteel plaats aan 88 bewoners. Daarnaast zijn er tien kamers voor kortverblijf. Na de zomer start de zorggroep Curando, eigenaar van het rusthuis, met de bouw van een nieuw complex met 98 kamers. De directie nodigde donderdag buurtbewoners, verenigingen en partners uit op een informatiemoment.

“Het bouwconcept steunt op de principes van kleinschalig wonen”, legt directeur Anneleen De Roo uit. “Zo zullen de toekomstige bewoners de mogelijkheid krijgen om in kleinere groepen te leven en te wonen. Op het gelijkvloers zal het woonzorgcentrum bestaan uit vier woningen waar telkens acht personen met dementie samenwonen. Ze delen een woonkamer, keuken, tuin en terras met hun medebewoners. Toch is er ruimte voor privacy, want elke bewoner heeft zijn eigen slaapkamer en badkamer. Deze manier van wonen is de vertaling van onze visie op zorg, waar we streven naar kwaliteit van leven en waar warme en persoonsgerichte zorg centraal staat. We willen onze bewoners het gevoel geven van ‘thuis’ te wonen. Op de eerste en tweede verdieping komen er telkens dertig kamers en ook daar zijn grote leefruimtes en terrassen voorzien. Naast 98 nieuwe woongelegenheden komt er op de site ook een centrum voor dagverzorging en een ontmoetingscentrum. In dit ontmoetingscentrum kunnen buurtbewoners deelnemen aan activiteiten of ’s middags een maaltijd nuttigen. Curando zet hiermee in op buurtwerking en lokale verankering.”

“De afbraakwerken van het gebouw aan de Statiettraat, dat dateert van 1963, starten in september”, vervolgt De Roo. “De nieuwbouw komt achter het bestaande gebouw en de bewoners van Mariaburcht blijven in het huidige gebouw wonen tot de nieuwbouw klaar is. De kapel, die dateert van 1877, en het klooster, dat dateert van 2000, blijven staan. De zusters blijven wonen op het gelijkvloers en aan de rest van dit meest recente gebouw zal een nieuwe invulling gegeven worden. Tijdens de werken beperken we de overlast voor de buurtbewoners. Zo komt de parking aan de achterkant van het nieuwe woonzorgcentrum en de bezoekers zullen wegrijden via een nieuwe ontsluitingsweg. De toegangsweg zal zich dus niet meer in de Statiestraat situeren.”

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) vult aan: “Deze nieuwe weg zal ontsloten worden via de Gottemstraat. Vorige week vrijdag werd het ontwerp voor deze weg toegekend aan het Oost-Vlaamse studiebureau Topomar. Het doel is om volgend jaar met de aanleg van deze weg te beginnen. Het nieuwe rusthuis zal ook via nieuwe fiets- en voetpaden verboden worden met het centrum van onze gemeente.”