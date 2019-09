Wandelen en fietsen tijdens tweede D-OE-MA-WA Anthony Statius

10 september 2019

10u55 3 Dentergem De gemeentediensten van Dentergem organiseren op zondag 15 september de tweede editie van D-OE-MA-WA. De wandel- en fietstochten starten deze keer in Oeselgem en er is de ganse dag kinderanimatie voorzien.

De sportraad, bibliotheek, cultuurraad en de jeugdraad van Dentergem slaan op zondag 15 september opnieuw de handen in elkaar voor het evenement D-OE-MA-WA. De naam verwijst naar de eerste letters van alle deelgemeenten van groot-Dentergem, namelijk Dentergem, Oeselgem, Markegem en Wakken. De activiteiten vinden iedere keer plaats in een andere deelgemeente en dit weekend is het de beurt aan Oeselgem. Vorig jaar koost men voor een city run door Wakken, maar deze keer is het iets meer op het gemak.

“We werken samen met LDC Kloosterhof aan een wandel- en fietsroute door en rond Oeselgem”, zegt Heleen Vullers. “Je kan kiezen voor de wandelroute van ongeveer 7 kilometer of de fietstocht van ongeveer 25 kilometer. Op beide routes zijn er onderweg stops voorzien waar je met lekkernijen wordt verwend. De versnaperingen worden verzorgd door de plaatselijke handelaars van Fruitbedrijf Wolfcarius, de Deveneynshoeve en De Klokke. De start en aankomst ligt aan het Leieheem in Oeselgem. Daar wordt animatie voorzien voor de kinderen en kunnen de plaatselijke verenigingen zichzelf in de kijker zetten. Elk deelnemend kind krijgt een attentie als beloning. Je kan de tocht vrij starten tussen 14 en 15 uur en legt hem op eigen tempo af.”

Inschrijven voor D-OE-MA-WA is gratis voor deelnemers jonger dan 12 jaar. Tickets kosten 5 euro en inschrijven doe je op www.ticketgang.com of bij de sportdienst in de Brouwerijstraat 21 in Markegem.