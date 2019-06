Wakkense bedevaarders trekken voor de 316de keer naar Halle VDI

03 juni 2019

15u45

Bron: VDI 4 Dentergem Een groep Wakkenaars trekt op vrijdag 7 juni traditiegetrouw te voet op bedevaart naar Halle. Een dag later komen ze aan in de basiliek van de Zwarte Madonna in de Brusselse voorstad.

Het twaalfkoppig bestuur van de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van Halle is al weken bezig met de voorbereiding van de Halletocht. Op donderdag 6 juni komen de deelnemers om 18 uur samen in de kerk van Wakken. “Gewezen pastoor Noë Clarysse, en sinds jaren medebedevaarder, zal de mis opdragen”, vertelt deelnemer Jules Desmet. “Op deze kerkdienst is iedereen welkom.”

Op vrijdag 7 juni komen vanaf 3 uur al de bedevaarders samen in café Molenhof. Om 3.30 uur trekken de voetgangers zich op gang. Net als vorig jaar worden 35 deelnemers verwacht. ’s Avonds houdt de groep rond 20.30 uur halt in Kester. Op zaterdag 8 juni staat de groep om 4.30 uur op en een uur later gaan de deelnemers weer op pad. De aankomst in Halle is gepland rond 8 uur. Zoals ieder jaar doen de bedevaarders dan een korte rondgang rond de basiliek voor ze de kerk binnenstappen.

Dit jaar zullen de bedevaarders van Oeselgem en Wakken vanaf hun respectievelijke slaapplaatsen samen vertrekken om de laatste kilometers af te leggen. Waar vroeger voor beide groepen een aparte mis werd opgedragen, is er nu een gemeenschappelijke dienst om 8.30 uur. Het gaat om een gebedsdienst geleid door bisschop Lode Aerts. Bij de herdenking van de 300ste bedevaart in 2004 werd de misdienst opgeluisterd door Will Tura. Bij deze herdenking werd een beroep gedaan op zangeres Lisa Delbo.