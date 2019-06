Wakkens koor Amicitia zingt zondag Last Post onder Ieperse Menenpoort Anthony Statius

18 juni 2019

15u20 0 Dentergem Het Wakkens koor Amicitia zingt op zondag 23 juni de Last Post onder de Menenpoort in Ieper. Dertig zangers zullen om 20 uur a capella twee Engelstalige liedjes brengen.

Het koor Amicitia uit Wakken mocht haar zoetgevooisde stemmen al op heel wat bekende locaties laten weerklinken, waaronder de Notre-Dame in Parijs en de kathedraal van Épernay. Nu zondag wordt extra speciaal, want dan staan ze onder de Menenpoort in Ieper. “We brengen twee Engelse liedjes met toepasselijke teksten, namelijk ‘The vacant chair’ en ‘Lead me lord’”, zegt bestuurslid Marleen Bouciqué. “Zo gaat ‘The vacant chair’ over een legercompagnie die nog jaarlijks samenkomt en waarbij de lege stoel de slachtoffers symboliseert. We oefenen deze twee liedjes iedere week in onze repetitieruimte in het Hondiuspark, want het moet in orde zijn. Er wordt heel wat belangstelling verwacht, want heel wat toeristen uit binnen- en buitenland willen dit eens meemaken. Het koor moest aan de voorwaarden voldoen die werden opgelegd door een comité dat erover waakt dat de ceremonie respectvol verloopt.”

Amicitia, het Latijns woord voor vriendschap, bestaat sinds 1983. “We zijn ondertussen een hechte groep vrienden geworden, maar we merken toch dat de gemiddelde leeftijd van ons koor stijgt. Daarom doe ik graag nog een oproep naar nieuwe zangers en zangeressen, in het bijzonder naar jonge mensen”, besluit Marleen.