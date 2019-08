Exclusief voor abonnees Wakkenaar rijdt 155 keer Kluisberg op, goed voor prestatie de Mount Everest waardig Sam Vanacker

05 augustus 2019

14u38 0 Dentergem Stijn Verbeke uit Wakken mag zich voortaan tot het selecte clubje van Vlaamse ‘Everesters’ rekenen. Hij reed de volle 8.848 meter van de Mount Everest op door 155 keer de Kluisberg op en af te fietsen.

De 32-jarige Wakkenaar heeft niet de echte Mount Everest bedwongen, het was ‘maar’ de Kluisberg in de Vlaamse Ardennen, goed voor ‘amper’ zestig hoogtemeters. Maar Stijn deed het wel 155 keer na elkaar. Het principe van Everesting is simpel. Je fietst eender welke helling op en beklimt die net zo vaak tot je aan de 8.848 meter van de Mount Everest komt. Kilometers en snelheid spelen geen rol. Stoppen voor drinken en eten is toegelaten, maar in totaal mogen die pauzes niet langer dan twee uur duren. Wereldwijd staan al 3.536 ‘Everesters’ in de wall of fame op everesting.cc. Stijn is de 36ste Belg die de uitdaging tot een goed einde brengt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis