Wakken Swingt voor de achtste keer: feestcomité verwacht 1.000 man Anthony Statius

10 juli 2019

12u46 4 Dentergem Voor een gezellig volksfeest moet je op zaterdag 13 juli op de Wapenplaats in Wakken zijn. Het vernieuwde feestcomité van Wakken Swingt zet voor de achtste keer haar grote tent op het marktplein en met Jettie Pallettie en Sven Ornelis is er ambiance verzekerd.

Normaal gezien was wijlen Paul Severs de grote vedette voor de achtste editie van Wakken Swingt, maar met Jettie Pallettie heeft de organisatie toch nog een waardige vervanger gevonden.

“Daarnaast staan Yvie in ‘t echt, Kids Got Talent, Yves Segers, De Wilfrieds en Sven Ornelis op het programma”, zegt Claude Debel. “Naast toppers uit de Vlaamse muziekscene is Wakken Swingt een hoogdag voor kinderen. Er is een kinderdorp met springkastelen en ballonnenclowns en vanaf 18 uur is er met Kids Got Talent een vrij podium voor wie zijn of haar talenten wil tonen. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen en er is begeleiding voorzien zodat de ouders de ganse avond op hun gemak zijn.”

“Wakken Swingt is het ideale evenement om de zomervakantie echt in te zetten”, zegt Gunther Simoens. “Al sinds de eerste editie was dit volksfeest een schot in de roos. We hopen net zoals toen opnieuw duizend bezoekers te mogen verwelkomen, ook van buiten Dentergem. De deuren gaan open vanaf 17 uur en iedereen is welkom.”

Op zondag 14 juli blijft de tent staan, want dan viert Harmonie Kunst & Deugd Wakken haar 111de verjaardag. Om 11.11 uur is er een jubileumconcert in de kerk en vanaf 13 uur is er een eetfestijn in de tent.

Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Ze zijn online beschikbaar via info@wakkenswingt.be en je kan er ook kopen bij Het Schaak, Flandria, Drinxit, ‘t Gazettewinkelke, Bij Greta, Bakkerij Adams en bij de veertien bestuursleden. Meer info via www.wakkenswingt.be en de Facebookpagina Wakken Swingt.