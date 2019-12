Vrouw gaat ervandoor met auto en bankkaart van vriend, samen met ex die op penitentiair verlof is AHK

02 december 2019

20u52 0 Dentergem Een 49-jarige vrouw en haar ex-vriend riskeren elk een gevangenisstraf van vijftien maanden voor oplichting en informaticafraude. De vrouw ging ervandoor met de auto van haar vriend en zijn bankkaart, samen met haar ex die op penitentiair verlof was.

De 49-jarige vrouw woonde samen met een nieuwe vriend. Haar ex even kwam inwonen in de woning van de vriend terwijl hij op penitentiair verlof was. De vrouw en haar ex gooiden het op een akkoordje. De man knipte zijn enkelband stuk en samen vertrokken ze met de auto van de vriend. Ze graaiden ook de bankkaart van het slachtoffer mee. De vrouw en haar ex-vriend haalden zo vierduizend euro af. “Ze probeerden ook tienduizend euro af te halen, maar dat lukte niet doordat er een limiet op stond”, zei de openbare aanklager. De politie kon beiden arresteren nadat hun auto geregistreerd werd door een ANPR-camera in Antwerpen. Naast de gevangenisstraf riskeren beiden ook nog een boete van tweeduizend euro. Vonnis op 23 december.