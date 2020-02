Vrijwilligersprijs ‘Dentergemse Duim’ verwijst naar overleden sp.a-bestuurslid Fabienne Valentijn Dumoulein

03 februari 2020

10u15 0 Dentergem De Dentergemse sp.a-afdeling gaat voor de tweede keer op zoek naar de persoon of organisatie die zich het voorbije jaar op een bepaald vlak verdienstelijk heeft gemaakt. De prijs heette tot nu toe de Dentergemse Duim, maar krijgt voortaan ook de ondertitel ‘Onderscheiding Fabienne Folens’.

De toevoeging is een eerbetoon aan de vorig jaar in december overleden Fabienne. “Enkele dagen voor Kerstmis verloor ons bestuur onverwacht een van haar drijvende krachten”, zegt Tim Van Rijckeghem. “Fabienne was een vrouw die altijd klaarstond voor iedereen. Ze deed vrijwilligerswerk en belichaamt dan ook volledig waar een onderscheiding als deze voor staat. Daarom krijgt de Dentergemse Duim voortaan een extra officiële ondertitel, als eerbetoon aan haar.” Sp.a maakte het nieuws zondag op de nieuwjaarsreceptie bekend en daar was ook nationaal voorzitter Conner Rousseau van de partij.

Kandidatuur

Om in aanmerking te komen voor de tweejaarlijkse prijs kan iemand voorgedragen worden of zelf zijn kandidatuur stellen. Dit kan door een motivatiebrief met tekst en uitleg (en eventueel foto’s) van maximum twee pagina’s te sturen naar tim.van.rijckeghem1@telenet.be of naar zijn adres in de Deinzestraat 55 in Oeselgem. De uiterlijke datum van inschrijving is 25 maart. De huldiging vindt plaats op 30 april in zaal Pax.

Voorwaarden zijn dat die persoon hoofdzakelijk actief is binnen de gemeente, er woont en kan bewijzen dat zijn werking gebaseerd is op vrijwilligerswerk zonder er persoonlijk voordeel of winst uit te willen halen. Aan de onderscheiding is een kunstwerk van de Wakkense kunstkring De Kiem en een geldprijs van 250 euro verbonden.