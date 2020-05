Volgens studie Vlaams departement Omgeving moeten Oeselgemse bedrijven wijken voor bos: “Wij zullen ons hiertegen verzetten” Anthony Statius

20 mei 2020

09u44 0 Dentergem Volgens een studie van het Vlaams departement Omgeving moet het bedrijventerrein in de Burgstraat in Oeselgem wijken voor een bos. Het Dentergemse gemeentebestuur verzet zich tegen die plannen. “Het gaat maar om een inspiratienota, maar we zullen nu al duidelijk maken dat hier niets van in huis komt", zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).

De zestal bedrijven in de Burgstraat in de Dentergemse deelgemeente Oeselgem moeten wijken voor een bos. Althans, dat staat in de studie Versterking openruimtesysteem Leievallei Kuurne-Deinze, die werd uitgevoerd in opdracht van het Vlaams departement Omgeving. In de studie staat dat de industriezone beter geherlokaliseerd wordt, zodat de mogelijkheid ontstaat om een multifunctioneel boscomplex aan te leggen. Dit zou de openruimteverbinding op de linkeroever van het Leiekanaal herstellen.

“Deze studie hebben wij eind april voor het eerst onder ogen gekregen”, zegt burgemeester Koenraad Degroote. “Daarvoor werden deze plannen nog geen enkele keer met de gemeente of met de bedrijven besproken. Het spreekt voor zich dat wij ons zullen verzetten, mocht men echt verdergaan met deze plannen. Voorlopig is het een inspiratienota en we mogen tot 25 mei onze opmerkingen geven. Dit hebben we ondertussen gedaan.”

“Het is inderdaad de bedoeling dat de gemeente haar opmerkingen geeft”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van het Vlaams departement Omgeving. “Er is momenteel nog geen plan om bestemmingen van gebieden te wijzigen. Om bestemmingen te wijzigen moet er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt worden. Maar het GRUP is nog niet opgestart, er is zelfs nog geen beslissing tot opmaak genomen. We staan dus nog maar aan de start van het overlegproces. We zullen bekijken waarvoor er draagvlak is en welke elementen uit de studie al dan niet kunnen meegenomen worden in het verdere proces. Stellen dat er al een plan op tafel ligt om de bestemming van de industriezone in Oeselgem effectief te gaan wijzigen, klopt echter niet.”