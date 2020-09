Vogelruilbeurs aan manege Kerstenburg afgelast Anthony Statius

09 september 2020

11u08 0 Dentergem De vogelruilbeurs, die op zondag 27 september zou plaatsvinden aan de paardenmanege Kerstenburg in Dentergem, is afgelast. Door de coronamaatregelen heeft organisator Aviornis beslist om geen enkele activiteit te laten doorgaan.

Het is een rampjaar voor het verenigingsleven, ook voor Aviornis. Door het coranavirus worden alle ruilbeurzen afgelast, dus ook de 34ste editie van de vogelruilbeurs aan de manege Kerstenburg in Dentergem.

“Gezien de evolutie van het virus kunnen we maar beter braafjes de aanbevelingen van de experten opvolgen en hopen dat het niet erger wordt”, zegt Marc Vanwildemeersch, voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van Aviornis. “De gezondheid van onze liefhebbers gaat boven alles en we willen niet de bron zijn van enige besmetting. Liefhebbers kunnen hun vogels nog altijd gratis promoten op onze website www.aviornis.be. Het unieke boek ‘Watervogels houden ’t is een hobby’ is nog altijd te verkrijgen bij de bestuursleden. Het boek kost 50 euro en wie nu een boek aanschaft krijgt een jaar gratis lidmaatschap. Binnenkort komt er een boek uit over fazanten.”