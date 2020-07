Voetganger (31) overleeft bizarre aanrijding door krantenbezorger in Markegem niet LSI

14 juli 2020

07u15

Bron: LSI 7 Dentergem In de Dentergemse deelgemeente Markegem is de voorbije nacht een 31-jarige Poolse voetganger om het leven gekomen bij een ongeval.

In een smalle en donkere weg aan de Wakkenstraat werd het slachtoffer rond 2.30 uur in onduidelijke omstandigheden aangereden door de bestelwagen van een krantenbezorger. Wat het slachtoffer daar te voet deed, is nog onduidelijk. Mogelijk lag het slachtoffer zelfs op de weg en reed de onfortuinlijke krantenbezorger er in het pikdonker gewoon over. Een deskundige is in opdracht van het West-Vlaamse parket aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. Ook een wetsdokter kwam ter plaatse. De plaats van het gebeuren is urenlang afgezet.