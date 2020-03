VIDEO Volkszanger Yvie in ‘t echt zingt buiten liedjes voor rusthuisbewoners Anthony Statius

20 maart 2020

16u14 0 Dentergem Wakkenaar Yves Myny, beter gekend als volkszanger Yvie in ‘t echt, zorgt voor het nodige entertainment in deze barre coronadagen. Vrijdagmiddag trotseerde hij de ijskoude wind om buiten liedjes te spelen voor de bewoners van het Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Wakken.

Een gitaar, een microfoon en een versterker; meer had Yves Myny niet nodig om een beetje leven in de brouwerij te brengen aan het rusthuis in Wakken. De geliefde volkszanger trok zijn warmste kleren aan en speelde op twee plaatsen aan het rusthuis, waar 169 mensen verblijven, een klein concert.

“Die mensen zitten al bijna een ganse week binnen, zonder bezoek van vrienden of familie”, zegt Yves. “Om hen wat verstrooiing te brengen, heb ik zelf aangeboden om wat liedjes te komen zingen. Ik zing wat eigen materiaal zoals ‘De mart van Wakken’ en medleys van bekende hits van artiesten zoals Willy Sommers en Willem Vermandere. Jammer dat het zo koud is buiten, want dat maakt het gitaarspelen er niet gemakkelijker op. Aangezien ik de komende weken toch geen optredens heb door het coronavirus kom ik met plezier ook op andere plaatsen spelen. Rusthuizen uit de streek waar men ook een streepje muziek kan gebruiken, mogen contact opnemen via yvesmyny@msn.com.”