VIDEO. Papegaai James zegt ‘blijf in uw kot’

(maar enkel in het West-Vlaams) Anthony Statius Charlotte Degezelle

12 mei 2020

16u00 200 Dentergem We mogen al wat meer buitenkomen, maar volgens papegaai James uit het West-Vlaamse dorpje Wakken (Dentergem) blijven we nog maar beter wat in ons kot. “Blijf in uw kot wilde hij maar niet zeggen, maar ‘bluv in je kot’ met de West-Vlaamse tongval, daar was hij onmiddellijk mee weg”, zegt vogelliefhebber Bart Sabbe, die een leuk filmpje van zijn huisdier online zette.

Papegaai James is een beetje verlegen in gezelschap, maar op het filmpje dat zijn baasje Bart Sabbe maakte, heeft de vogel een vlotte babbel. Bart is samen met zijn vrouw eigenaar van het cateringbedrijf Uw feest onze zorg in Wakken (Dentergem), en daarnaast is hij vogelkweker. Hij heeft zo’n 700 Europese vogels in zijn tuin en kelder en sinds zes jaar is hij ook de fiere eigenaar van James, een Congolese grijze roodstaartpapegaai. Het beestje is ongeveer 12 jaar oud en Bart en hij zijn duidelijk beste maatjes.

“James tatert soms de hele dag door”, zegt Bart. “Hij kan zelfs de Vlaamse Leeuw fluiten en hij imiteert gemakkelijk nieuwe woorden of zinnen. In het begin van de coronacrisis wou ik hem graag de ondertussen gekende slagzin van minister Maggie De Block leren zeggen: ‘Blijf... in uw kot’, met een pauze na het woord blijf. Ondanks verwoede pogingen, lukte het mij niet om het hem te leren zeggen. Tot ik het een week geleden in het West-Vlaams probeerde. Plots begon hij luidkeels ‘bluv in je kot’ te zeggen, tot zo’n tien keer na elkaar. Blijkbaar is James een echte West-Vlaamse papegaai”, lacht Bart.

Dat James thuis ook andere woorden leert, hoor je op het einde van het filmpje. Hij sluit zijn babbeltje af met het woord seks.