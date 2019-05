Vermiste rusthuisbewoner dood uit Leie gevist LSI/AHK

31 mei 2019

15u29

Bron: LSI/AHK 0

Aan de brug van Oeselgem (Dentergem) is vrijdagvoormiddag het dode lichaam van de vermiste Etienne Dewagenaere uit het water van de Leie gevist.

De bejaarde man had donderdagmiddag met zijn fiets zijn kamer in het woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Wakken (Dentergem) verlaten. Rond 17u kon hij nog in een café in Oostrozebeke opgemerkt worden maar ’s avonds keerde hij niet meer naar het rusthuis terug. De rusthuisdirectie verwittigde daarop de politie en familie, met een zoektocht en opsporingsbericht tot gevolg. “Vrijdagochtend startte het rusthuis ook zelf een zoekactie totdat we het nieuws vernamen dat hij gevonden was”, aldus algemeen directeur Jan Braekevelt. Etienne was een bewoner van de afdeling Avondrust in de Markegemstraat in Wakken.