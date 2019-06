Velt en Vogelbescherming Vlaanderen tellen dode mezen: 916 dode mezenjongen gevonden in West-Vlaanderen Anthony Statius

26 juni 2019

13u57 4 Dentergem 4.516. Zoveel dode kool- en pimpelmezen werden er dit voorjaar in Vlaanderen gemeld. In de provincie West-Vlaanderen werden er 916 dode mezenjongen gevonden in 194 nesten. Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zullen nu honderd stalen laten onderzoeken om te kijken of er een verband is met het gebruik van pesticiden.

Omdat er de voorbije jaren meer en meer meldingen zijn van dode kool- en pimpelmezen lanceerden Velt en Vogelbescherming Vlaanderen een grootschalig onderzoek. Er werd een oproep naar alle Vlamingen gelanceerd om tussen 15 maart en 15 juni via www.sosmezen.be het aantal dode mezenjongen te melden. Een van die melders is Stefanie Cornelis uit Oeselgem, een deelgemeente van Dentergem.

“Op dinsdag 30 april vond ik in mijn nestkastje in de achtertuin zeven pasgeboren mezen”, zegt Stefanie. “Vijf jonge vogeltjes bewogen al niet meer en de dag erna waren ook de twee andere mezenjongen dood. De papa en mama zaten er maar verweesd bij. Het nestkastje hangt hier al sinds 2013 en we hebben ieder jaar een mezennest, maar het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik heb de melding gedaan bij Velt en Vogelbescherming Vlaanderen en op hun vraag heb ik de vogeltjes bewaard in een zak in de diepvries, zodat deze kunnen onderzocht worden.”

Verontrustend

“In totaal hebben we 1.101 meldingen gekregen van burgers zoals Stefanie, die een nest met één of meerdere dode mezenjongen in de tuin gevonden hebben”, zegt Pieter Maes van Velt. “In West-Vlaanderen kregen we 194 meldingen, goed voor 916 dode meesjes. De meeste meldingen kwamen uit Oost-Vlaanderen; daar kwamen 342 meldingen binnen met een dodental van 1.397 mezen. In totaal werden 4.516 dode mezenjongen geteld in Vlaanderen, een verontrustend hoog aantal dat we totaal niet hadden verwacht.”

“Deze zomer gaan we honderd stalen analyseren”, vervolgt Pieter. “We willen onderzoeken of er een verband is tussen de hoge mezensterfte en het gebruik van pesticiden, zoals producten tegen de buxusmot. Vorig jaar werd in Nederland al een eerste studie naar de invloed van pesticiden op jonge mezen uitgevoerd. Hoewel het slechts over tien stalen ging, werden er sporen van veertien verschillende soorten pesticiden teruggevonden, waaronder ook DDT, dat nochtans verboden is. De resultaten van ons onderzoek zullen in september worden bekendgemaakt.”

Meer info via https://www.sosmezen.be/2019/06/26/meer-dan-4500-dode-mezen-gemeld/.