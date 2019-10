Van caféruzies tot appeldieven: Jules Desmet (79) schrijft boek over misdaad in zijn Mandeldorp Anthony Statius

11u23 0 Dentergem In Wakken ging het er 100 jaar geleden niet altijd even vredig aan toe. In zijn nieuwste boek Het verdriet van Wakken beschrijft Jules Desmet (79) aan de hand van pv’s van de beruchte veldwachter Leopold Lambrecht de misdaad in zijn Mandeldorp. “Dit boek is mijn laatste wapenfeit, de verhalen lagen al van in 1993 te wachten om geschreven te worden,” zegt Jules.

Jules Desmet is met Het verdriet van Wakken niet aan zijn proefstuk toe. De geboren en getogen Wakkenaar is lid van de heemkundige kringen ‘Roede van Tielt’ en ‘Bourgondisch Erfgoed Wakken’ en schreef in 1980 het boek 70 jaar voetbal in Wakken, het eerste werk over zijn geboortedorp. 39 jaar en een twintigtal publicaties later levert Jules nu zijn laatste heemkundig boek af. In Het verdriet van Wakken vertelt hij aan de hand van zo’n 200 volkse verhalen over het wel en wee in het Mandeldorp, en dat in de periode van 1875 tot 1918.

“De verhalen werden allemaal opgeschreven door Leopold Lambrecht, de beruchte veldwachter die in mei 1871 werd aangesteld in Wakken”, vertelt Jules. “Met Leopold kreeg het Mandeldorp een ‘garde’ die als een legendarische figuur de dorpsgeschiedenis zou ingaan. Leopold ging zodanig in zijn ambt op dat hij ermee vereenzelvigd werd en op de duur zijn familienaam verloor: ‘garde’ werd zijn tweede naam. Tot drie generaties ver werden zijn nakomelingen niet ‘Lambrecht’ genoemd, maar ‘van de gardens’. Vanaf 1875 hield de brigadier-veldwachter een pro-Justitia boek bij. Dit boek heb ik in 1993 toevallig in handen gekregen en deze honderd jaar oude pv’s vormden de basis voor mijn boek.”

“Iedere dinsdagvoormiddag hield Leopold samen met de burgemeester zitdag en daar kwamen Wakkenaar met hun klachten naartoe”, vervolgt Jules. “Leopold noteerde deze nauwkeurig in zijn ‘proces-verbaal-boek en zo krijgen we een goed beeld van de dorpscriminaliteit in die tijd. Het gaat niet over grote misdaden, maar wel kleine delicten van volkstypes die eens naast de pot pisten: wekelijkse vechtpartijen in de toenmalige cafés; burenruzies en verwijten, kleine diefstallen, zelfs van appels, boerenvetes over een gracht of familieruzies, alles passeerde de revue. Een leuk detail is dat die processen in de volkstaal en het dialect van toen werden opgesteld en dit is voor ons een uitzonderlijke gelegenheid om het Wakkens dialect van toen te leren kennen. Enkele voorbeelden van deze volkse verslagen zijn: ‘slagen en stampen in De Ster’; ‘doodslag op kiekens’, ‘in den duim bijten en bij de partij pakken’, ‘bij het haar uit het bedde gesleept’, ‘acht haringen gestolen’, ‘dat hij hem in slunsen hadde gekapt’ of ‘eenen flitter gegeven’. Leopold nam ook de werkelijke namen van de dorpsbewoners over, dus sommige inwoners zullen misschien plots een stukje familiegeschiedenis terugvinden. Omwille van privacyredenen stopt het verhaal in 1918 op het einde van de Eerste Wereldoorlog.”

Het boek zal begin december verschijnen. Wie inschrijft vóór eind oktober betaalt 20 euro, vanaf november betaalt men 22 euro. Het boek kan besteld worden door overschrijving op rekeningnummer. BE80 1030 4912 1777 van Jules Desmet, Sanderusplein 1, Wakken. Meer info via 056/60.37.50 of jules.desmet@telenet.be.