Unieke collectie rouwbrieven van ‘opmerkelijke figuren uit het dorp’ te zien in Oude Pastorie Anthony Statius

30 oktober 2019

13u33 0 Dentergem Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen toont de Heemkring Het Bourgondisch Erfgoed een unieke collectie rouwbrieven in de Oude Pastorie in Wakken. Iedereen is welkom om vrijdag, zaterdag of zondag een kijkje te komen nemen.

Al voor het vierde jaar op rij organiseert Heemkring Het Bourgondisch Erfgoed een tentoonstelling in het weekend van Allerheiligen. Deze expo staat steeds in het teken van één bepaald thema. Na doodsprentjes en oude verkiezingspamfletten haalt de organisatie nu oude rouwbrieven uit Wakken van onder het stof.

Opmerkelijke figuren

“De oudste rouwbrief dateert uit 1862”, vertelt organisator Denis Haerens. “We maakten een selectie van brieven van zusters, priesters, burgemeesters, dokters, oud-strijders en andere opmerkelijke figuren uit ons dorp.” In totaal zullen er ongeveer tweehonderd brieven te zien zijn. “En bij sommige brieven hoort ook een stamboom”, vult Jules Desmet aan. “Deze rouwbrieven zijn uniek, want in tegenstelling tot doodsprentjes werden deze vroeger amper bewaard. Daarnaast is onze tentoonstelling ook een moment waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen een glas kunnen drinken.”

Iedereen is van vrijdag tot en met zondag welkom van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur in de Oude Pastorie aan de Wapenplaats in Wakken.