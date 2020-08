Uitbaters feestzaal d’Oude Koestal openen camperplaats aan de rand van de Meikensbossen Anthony Statius

12u37 0 Dentergem Catherine Vanclooster en Christophe De Buck hebben een camperplaats geopend op de weide naast hun feestzaal d’Oude Koestal, aan de rand van de Meikensbossen op de grens van Dentergem en Tielt. “Steeds meer Vlamingen ontdekken de natuur in eigen streek”, zegt Catherine.

Zoals bij de meeste feestzalen heeft het coronavirus een streep getrokken door de agenda van d’Oude Koestal op de Tieltseweg in Dentergem. Maar door de lege agenda konden Christophe De Buck en Catherine Vanclooster hun droom realiseren. “We hebben de weide naast onze feestzaal omgetoverd tot een standplaats voor campers”, zegt Catherine. “Wij trekken er geregeld zelf op uit met de camper. Onze oudste zoon Louis (16) heeft een beperking en voor ons is het makkelijker reizen op deze manier. De voorbije zes jaar trekken Christophe, Louis, onze jongste zoon Victor en ik er geregeld samen op uit. Reizen in deze coronatijden is echter niet evident en daarom hebben we van ons eigen erf maar een camperplaats gemaakt. Er zijn acht plaatsen met en acht plaatsen zonder elektriciteit voorzien. De camperplaats is open sinds 1 juli en in het begin kregen we bezoekers uit Nederland en Duitsland over de vloer”, gaat Catherine verder. “De voorbije weken komen alleen nog Vlamingen langs, maar wel uit alle provincies. Het is hier dan ook een prachtige omgeving. We zitten aan de rand van de Meikensbossen en er zijn heel wat wandel- en fietsknooppunten in de buurt. De camperplaats is waarschijnlijk een blijver, ook na de coronaperiode.”