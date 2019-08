Uilefeesten verhuizen naar festivalweide voor Woetstock-editie Anthony Statius

12 augustus 2019

14u12 3 Dentergem De organisatoren van de Uilefeesten brengen op zaterdag 17 augustus voor hun negentiende editie hulde aan het legendarische Woodstock-festival. Tijdens Woetstock@Uilegem verhuizen de festiviteiten naar een weide in de Brouwerijstraat. “We dompelen Markegem voor een dag onder in een gezellige hippiesfeer”, zegt medeorganisator Nico Nachtergaele.

Voor de Uilefeesten in Markegem wordt ieder jaar een nieuw thema gekozen. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het muziekfestival Woodstock kozen de organisatoren deze keer voor Woetstock@Uilegem. “Het legendarische Woodstock-festival, dat plaatsvond in Bethel nabij New York, werd onze inspiratiebron voor deze negentiende editie van de Uilefeesten”, zegt voormalig voorzitter Nico Nachtergaele, die de fakkel ondertussen heeft doorgegeven aan Thijs Vercaemer. “Op 15, 16 en 17 augustus 1969 traden gedurende drie dagen 32 acts op voor vierhonderdduizend bezoekers. We willen dit festival niet nabootsen, maar op onze gekende Uilegemse wijze zorgen we voor een unieke locatie en sfeer. Dit jaar vinden de festiviteiten niet plaats op straat, maar op een festivalweide in de Brouwerijstraat.”

Graffitimuur

“De dag start om 14 uur aan zaal Pax met een familiefietstocht. Via bewegwijzerde en vaak nog niet gekende paden begeleiden we de deelnemers door het mooie Markegemse landschap en omliggende gemeenten. Inschrijven kan via info@uilefeesten.be. Vanaf 17 uur opent Café Uilegem en daar kun je in een sfeervolle omgeving genieten van een gezellige babbel, een lekker drankje en een streepje muziek. Van 19 tot 21 uur is er ‘flower power for kids’, waarbij de kinderen papieren bloemen leren maken. De hele namiddag en avond zal de Markegemse tattoo- en graffiti-artieste Djoels, winnares van het programma ‘Ink Master: Meesters van de Lage Landen’ in 2017, haar talent tonen op onze graffitimuur. Zij zal de Markegemse uil vereeuwigen op een muur naast het festivalterrein.”

Optredens

“Geen Woetstock zonder muziek en dus starten we vanaf 20 uur met optredens”, gaat Nico verder. “We starten met muziek van White Rooster, een coverband uit Deinze. De groep blaast nieuw leven in muziek van lang geleden met een mix van pop, rock, soul, blues en funk. Tystn is een niet-alledaagse band uit Tielt die ons zal verrassen met herwerkingen van bekende alternatieve rockmuziek. Meebrullen met deze rare tiesten is toegestaan. Na een gezellige dag dansen we onze festivalweide met zijn allen plat op de muziek van dj Woestie.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Uilefeesten’ en www.uilefeesten.be.