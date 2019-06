Tweelingbroer van slachtoffer silobrand Vichte raakt nu ook gewond bij ontploffing gasflessen LSI

11 juni 2019

08u38

Bron: LSI 0 Dentergem Amper vier maanden nadat zijn broer Axel bij een brand aan een silo bij de firma Pouleyn in Vichte (Anzegem) zwaar verbrand raakte, is maandag ook zijn tweelingbroer Aaron (22) verbrand geraakt. Dat gebeurde toen er zich in zijn bestelwagen een ontploffing voordeed toen hij wou vertrekken.

Rond 7 uur maandagochtend wou hoefsmid Aaron met zijn bestelwagen aan zijn woning in de Adamstraat in Markegem (Dentergem) vertrekken. Hij stak een sigaret op en er volgde een ontploffing. Wellicht had de bestelwagen zich met gas van twee gasflessen gevuld. Aaron raakte verbrand maar had zelf de reflex om snel onder de douche plaats te nemen. Met brandwonden in het gezicht is hij naar het UZ in Gent overgebracht.

Bij de brand bij Pouleyn in Vichte raakte niet enkel zijn tweelingbroer maar ook twee andere werknemers van een reinigingsfirma verbrand. Hun collega Matthias Vuylsteke overleefde het arbeidsongeval niet.