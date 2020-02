Tweede Run-for-fun aan Baliekouter Anthony Statius

20 februari 2020

10u11 0 Dentergem Joggingclub Mandeldal organiseert op zondag 23 februari de tweede editie van het loopevenement Baliekouter Run-for-fun. Dit vindt plaats in het gelijknamig provinciaal domein in deelgemeente Wakken.

Vorig jaar maakte de Leffeloop plaats voor de Baliekouter Run-for-fun. Komende zondag organiseert Joggingclub Mandeldal de tweede editie van dit loopevenement in de Baliekouter in de Ommegangstraat in Wakken.

Inschrijven en starten kan tussen 9 en 10.30 uur en de laatste aankomsten zijn voorzien rond 12.30 uur. Alle deelnemers lopen op hun eigen tempo op een verkeersvrij parcours. Joggers lopen rondjes van 1,3 kilometer en wandelaars volgen een route van 3,8 kilometer in het bos. Voor iedereen is een goodiebag voorzien.

Inschrijven kan via vanneste.sophie@telenet.be. Volwassenen betalen 13 euro en kinderen jonger dan 15 jaar betalen 7 euro.