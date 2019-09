Twaalf Mikado-leerkrachten zijn talentenfluisteraars

Anthony Statius

09 september 2019

12u01 0 Dentergem Mikado Markegem Oeselgem is een van de eerste basisscholen in Vlaanderen die zich kindertalentenfluisteraarschool mag noemen. Twaalf leerkrachten van beide basisscholen volgden de opleiding en zullen vanaf dit schooljaar de leerlingen helpen om zich bewust te worden van hun talenten.

Luk Dewulf en Els Pronk zijn de bezielers achter de kindertalentenfluisteraars. Hun doel is om in elke gemeente in Vlaanderen en Nederland een kindertalentenfluisteraar te verkrijgen. In de Mikado-scholen startten twaalf leerkrachten een opleiding tot talentenfluisteraar.

Directrice Els Desmet: “Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wel over elke activiteit die vanzelf gaat, die die voldoening oplevert en waar je energie van krijgt. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, maar anderen kunnen hen hierbij helpen. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet: kinderen helpen om hun talenten te benoemen. Dit gebeurt aan de hand van talentgesprekken, waarin ze leren om hun eigen talenten onder woorden te brengen. Zo leren ze beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.”