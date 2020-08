Treintje dendert door Dentergem: 10-daagse zet lokale troeven in de kijker Anthony Statius

14 augustus 2020

12u10 0 Dentergem Hij is vertrokken, het toeristisch treintje dat tien dagen lang haar passagiers langs de highlights van Dentergem voert. De ‘10-daagse van Dentergem’ is ook met de fiets te doen.

Om de verveling tijdens de zomervakantie tegen te gaan, organiseert de gemeente de 10-daagse van Dentergem. Er werd een route van 24 kilometer uitgestippeld waarbij iedereen Dentergem en haar deelgemeenten op een andere manier kan ontdekken. De route kan met de fiets afgelegd worden, maar de gemeente schakelde ook een toeristisch treintje in. Dit rijtuig vertrok vrijdagvoormiddag aan de sporthal in Markegem.

Voorbehouden voor kinderen en senioren

“Langs de route zijn een aantal stopplaatsen voorzien waar je even kunt uitrusten of rondwandelen en iets kunt eten en drinken”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “We voorzien ook de mogelijkheid om te lunchen in een van de deelnemende restaurants of een picknickmand te bestellen om onderweg te nuttigen. Voor de eerste tocht hebben we tien passagiers en zaterdag zijn er dertig mensen ingeschreven. Daarnaast zijn er nog heel wat deelnemers die de route met de fiets afleggen. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is het treintje in de voormiddag voorbehouden aan de kinderen en in de namiddag aan de bewoners van onze rusthuizen. Volgende week vrijdag, zaterdag en zondag kan iedereen zich inschrijven voor de tocht met de stopplaatsen. We houden halt aan de Deveneynshoeve, de d’Oude Koestal, Hoppebietjes, de Goethalsmolen en de Baliekouter. De deelnemende restaurants zijn La Perla (Dentergem), de Mandelvijver (Wakken), ’t Garnituurke (Wakken), ’t Kasteelke (Wakken) en ’t Pleintje (Oeselgem).”