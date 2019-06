Tot 48 maanden cel voor cocaïnedealers en 680.000 euro drugsgeld verbeurd LSI

26 juni 2019

13u19

Bron: LSI 2 Dentergem Veertien cocaïnedealers uit Wielsbeke, Dentergem, Menen, Meulebeke, Waregem, Roeselare en Zulte zijn door de strafrechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 7 tot 48 maanden en boetes van 800 tot 24.000 euro. Zo’n 680.000 euro drugsgeld is verbeurd verklaard.

In november 2016 vielen speurders op tal van adressen in Zuid-West-Vlaanderen binnen. In de weken voordien waren al tal van telefoongesprekken afgeluisterd en was het gaan en staan van enkele verdachten al nauwkeurig gevolgd. Vooral bij de broers Mohamed El Y. (41) uit Menen en Benaissa El Y. (33) uit Meulebeke leverden de huiszoekingen wat op. Benaissa bewaarde een koffer met drugs en 92.000 euro cash bij een buur. De twee broers kregen met 40 en 48 maanden effectieve celstraf de zwaarste straffen.

Op het beklaagdenbankje moest ook een garagist uit Dentergem plaatsnemen. Hij vloog eind 2016 twee maanden in de cel. Hij liep nu een effectieve celstraf van vijftien maanden en een boete van 9.000 euro op.

Een 35-jarige agent uit Dentergem stond mee terecht omdat hij cocaïne en cannabis gebruikte en aan enkele vrienden gaf. Hij hoopte er zonder straf vanaf te komen, maar daar ging de rechter niet op in. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro.